Vanderhaeghe: "Hoe langer dit duurt, hoe meer twijfel er komt"

"Of het een mentaal probleem is? Wat betekent dat juist? Dat is een woordje waar je veel kunt over vertellen, maar de bal wil er gewoon niet in en hoe langer dat duurt, hoe meer twijfel er in de ploeg komt."

"Toch moeten we rustig blijven en niet in paniek slaan. Ik loop al lang genoeg mee in het voetbal om nu niet te beginnen schreeuwen en iedereen verwijten te maken. We moeten het samen oplossen en samen hard werken op training."

"Ik ga nu niet plots iets anders proberen. Morgen is er een vrije dag en maandag gaan we er weer met goeie moed tegenaan. En volgende week proberen we spelers die hun truitje nat willen maken de wei in te sturen."

"Zo moet het ook en ik denk dat we in Eupen hier en daar een klein beetje mentaliteit misten en zo wat tekortschoten in de duels. Dit is geen makkelijke situatie om mee om te gaan, want onze ambities waren hoog."