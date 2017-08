Kara: "Normaal dat fans ongeduldig zijn, want we zijn niet goed bezig"

Het is normaal dat de supporters ongeduldig zijn en dat iedereen zich vragen stelt. We zijn inderdaad niet goed bezig. De mensen verwachten een niveau dat we momenteel niet halen.

Het is normaal dat de supporters ongeduldig zijn en dat iedereen zich vragen stelt. We zijn inderdaad niet goed bezig. De mensen verwachten een niveau dat we momenteel niet halen.

"Het is normaal dat de supporters ongeduldig zijn en dat iedereen zich vragen stelt. We zijn inderdaad niet goed bezig. De mensen verwachten een niveau dat we momenteel niet halen", zegt Kara.

"Maar men moet het niet voorstellen alsof het crisis is. Natuurlijk zijn we ontgoocheld met 4 op 9, maar zulke dingen gebeuren. Je moet dat accepteren."

"We moeten natuurlijk wel reageren. Hoe? Op het terrein. Zondag tegen STVV. Als speler moet je met de druk kunnen omgaan, voor mij is het een positieve druk. We moeten top zijn, zodat de resultaten volgen, want zowel de club als de spelers hebben er nood aan."

Het voetbal is niet wat het moet zijn en er is een probleem met de Poolse aanvaller Lukasz Teodorczyk, die het doel niet meer weet staan. Kara: "Ik heb vertrouwen in al onze aanvallende spelers. Ze kunnen het. We moeten Teodorczyk niet met de vinger wijzen. Het is de ploeg als geheel die niet goed genoeg draait."

"We moeten hem allemaal samen helpen om zijn vertrouwen terug te winnen. Ik ben er zeker van dat hij opnieuw zal scoren. Je moet ook eens naar de passes kijken die hij krijgt. Die waren vorig seizoen veel beter. Je moet het dus niet toespitsen op een individu. Het is de groep die telt."