"Ik was wat verrast door het vertrek van Coulibaly en Rinne"

"De enige fout die we wellicht gemaakt hebben is dat we verkeerd ingeschat hebben dat we verschillende uitgaande transfers zouden doen. We waren er vanuit gegaan dat we bepaalde spelers te gelde zouden maken, maar er zijn wat dingen gebeurd, waardoor de zaak scheefgetrokken is", zei Vanhaezebrouck nog.

"Dat probeer je nu te compenseren door spelers die vooraf niet voorzien waren om te verkopen nu toch te verkopen, zoals Rami Gershon en Kalifa Coulibaly. Ik was wel wat verrast door het vertrek van Coulibaly en ook Jacob Rinne. Ik wist niet dat Rinne voor 5 jaar naar Aalborg vertrok. Ik heb dat in de krant gelezen. Dan ben ik blij dat de journalisten zoveel inside informatie hebben. Maar goed, ook dat is geen drama."