Boze Standard-coach Sa Pinto tijdens interview: "Ik ben nog niet klaar"

Met 4 op 12 en een uitwedstrijd op Club Brugge en een thuismatch tegen Charleroi voor de boeg dreigt het een competitiestart in mineur te worden voor de Luikenaars. Sa Pinto: "Ik maak me geen zorgen. We moeten tegen iedereen spelen. Het kampioenschap is een marathon, het duurt nog lang. We gaan voor een goed resultaat in Brugge."

"De transferperiode is nog niet afgelopen. Wil je nog versterking?", was de laatste vraag van de reporter. Sa Pinto: "Ik heb die vraag al 2 keer gekregen. Ga jij die nu een 3e keer stellen? Ik heb gezegd dat er nog ruimte is voor transfers. Ik wacht af."

Waarna Sa Pinto vriendelijk in de camera keek en zijn ontgoocheling elders ging verwerken.