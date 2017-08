LA Galaxy bevestigt transfer Van Damme naar Antwerp: "Bedankt, Jelle"

"Dit was een van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven", verduidelijkt Jelle Van Damme zijn keuze op Instagram. "Mijn familie is het belangrijkste in mijn leven en na 2 jaar in het buitenland vond ik het tijd om terug te keren, zodat ik meer tijd kan besteden aan mijn prachtige kinderen. Ik keer terug naar mijn familie, maar ik laat er ook één achter."

"Ik heb er altijd van gehouden om als aanvoerder LA Galaxy, de supporters en de stad LA te vertegenwoordigen. Jullie hebben altijd een plekje in mijn hart."