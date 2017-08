KBVB: "Videorefs die fout maakten, worden tijdje niet meer ingezet"

Na afgelopen voetbalweekend ontstond er een discussie over de rol van de videoscheidsrechter. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist zat gisteren rond de tafel met de betrokkenen. Die bijeenkomst verliep volgens de Koninklijke Belgische Voetbalbond in "een open en constructieve sfeer".

Alle fases van de eerste drie speeldagen werden besproken. Uit de evaluatie is gebleken dat twee spelfases, de niet-gefloten penalty voor Zulte Waregem tegen Club Brugge en de penalty die Charleroi kreeg in de wedstrijd tegen Moeskroen, verkeerd beoordeeld werden. De uitsluiting van Standard-speler Orlando Sa na het bekijken van de videobeelden was wel een correcte beslissing.

"De twee videoscheidsrechters die in de fout gingen, Yves Marchand en Christophe Delacour, krijgen de tijd om zich intensiever voor te bereiden op hun taak. In de tussentijd worden ze even niet meer ingezet."

Om in de toekomst nog fouten te vermijden besloot de KBVB bovendien om nog extra oefensessies te organiseren zodat alle scheidsrechters nog meer ervaring kunnen opdoen.