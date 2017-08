Cedomir Janevski keert terug naar Macedonië en Vardar Skopje

Cedomir Janevski kreeg geen nieuw contract bij Waasland-Beveren. Cedomir Janevski kreeg geen nieuw contract bij Waasland-Beveren.

Cedomir Janevski is de nieuwe coach van de Macedonische landskampioen Vardar Skopje. De 56-jarige Macedoniër hield vorig seizoen Waasland-Beveren in eerste klasse, maar kreeg geen nieuw contract. In Skopje tekende hij voor twee jaar.