Ranieri lokt El Ghanassy naar Nantes: "Ik hou van zijn profiel"

Nu heeft hij voor vier jaar getekend in de Ligue 1 bij FC Nantes. "Ik heb veel zin om me hier te bewijzen", zei hij bij zijn voorstelling. "Nantes is een grote naam in het Franse voetbal. Ik heb moeilijke periodes gehad in mijn carrière, maar dat is nu voorbij."

"Bij Oostende heb ik een sterk seizoen achter de rug. We plaatsten ons voor de Europa League, waarin Marseille te sterk was. Die uitschakeling heeft een rol gespeeld om te vertrekken. Ik wou van lucht veranderen."

El Ghanassy komt bij Nantes onder de vleugels van Claudio Ranieri, de succescoach van Leicester City. "El Ghanassy is het type speler waar ik van hou", zei de trainer. "Ik had nood aan zijn profiel: hij kan een actie maken en is snel."