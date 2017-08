AA Gent neemt afscheid van doelman Rinne

Rinne ging op 1 juli 2016 een verbintenis van vier jaar aan, nadat Matz Sels naar Newcastle getransfereerd was. De beloftevolle Zweed maakte echter een onzekere indruk en ging herhaaldelijk in de fout.

Na zijn blunder in de Europa League tegen Sjachtjor Donjetsk gunde Hein Vanhaezebrouck Rinne mentale rust en bracht hij Yannick Thoelen. De Gent-coach roteerde met zijn doelmannen, maar met de komst van Lovre Kalinic in de winter voor 4,5 jaar was de nieuwe hiërarchie meteen duidelijk.

Rinne kwam uiteindelijk 24 keer uit voor AA Gent, 14 competitieduels, 2 in de beker en 8 in Europa. Dit seizoen kwam hij door een blessure van Kalinic nog in actie op de eerste speeldag bij STVV (3-2-verlies) en in de return in Oostenrijk in de Europa League (3-1-verlies).