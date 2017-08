Waasland-Beveren verliest smaakmaker Gano aan KV Oostende

Afgelopen zaterdag scoorde Zinho Gano nog twee keer op het veld van KV Oostende. Toen droeg de spits wel nog het shirt van Waasland-Beveren. De volgende goals die hij maakt in de Versluys Arena zullen wel meetellen voor de ploeg van coach Yves Vanderhaeghe.

Gano heeft immers een transfer overgehouden aan zijn uitstekend seizoensbegin. Er was ook interesse vanuit Engeland, maar de spits koos uiteindelijk voor KV Oostende. Hij tekent aan de kust een overeenkomst voor vier seizoenen.

Daar moet hij het probleem voor doel oplossen want KVO kon in zijn eerste drie matchen nog niet scoren. Sportief directeur Luc Devroe wil wel niet alle druk op de schouders van zijn nieuwe aanvaller leggen. "We hebben altijd gezegd dat we voor een vervanger zouden zorgen moest er nog iemand vertrekken. Na het vertrek van Cyriac halen we daarom Gano."

"We moeten als ploeg uit het dipje raken, maar Gano kan, net als Akpala, Zivkovic en Musona, een belangrijke schakel in het geheel worden."

KV Oostende zal proberen om Gano al speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd van zaterdag tegen Eupen.