Makelaar: "Van Damme gaat naar Antwerp, maar LA Galaxy geeft hem nog niet vrij"

Opvallend: Van Damme begon zijn profcarrière in 2001 bij Germinal Beerschot. De stadsrivaal van Antwerp plukte de 18-jarige linksvoetige weg bij Lokeren, waarna Franky Van der Elst hem meteen in de basis dropte. Een half jaar later trok hij echter al naar Ajax.

Daar kwam hij amper aan spelen toe. Ook bij Southampton en Bremen versierde hij geen basisplaats. Na vijf jaar buitenland haalde Anderlecht hem in huis, waar hij uitgroeide tot een van de sterkhouders.

Een kort mislukt intermezzo bij Wolverhampton bracht hem bij Standard, waar hij in 5,5 seizoenen uitgroeide tot aanvoerder. In januari 2016 trok de ex-international naar de VS.