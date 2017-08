Legear neemt afscheid van Standard: "Kinderdroom gerealiseerd"

In het tweede deel van zijn Twitter-brief blikt de jeugdspeler van Standard terug op zijn periode in Luik. "Ik verlaat Standard met de beste momenten als souvenirs. Beeld je een kleine jongen in die ervan droomt om als prof voor zijn club te spelen. Ik heb die kinderdroom gerealiseerd."

"Ik heb me erop toegelegd zonder rekening te houden met de moeilijkheden en de elementen die buiten mijn controle om de zaken soms hebben bemoeilijkt..."

"Ik wil iedereen bij Standard die me gesteund heeft en dag in dag uit zijn vriendelijkheid heeft getoond bedanken. Ik wil ook een enorme merci uitspreken aan de supporters. Jullie maken deze club zo speciaal. Ik koester mijn geluk dat ik van jullie aanmoedigingen mocht genieten."

"Ik blijf een gepassioneerd voetballer", sloot Legear af.