KV Oostende dreigt El Ghanassy kwijt te spelen aan Nantes

Yassine El Ghanassy is een product van La Louvière. In 2008 belandde hij bij AA Gent. Na omzwervingen bij West Bromwich (2012), Heerenveen (2013), Al Ain (2014) en Stabaek in Noorwegen kwam hij aan de Belgische kust terecht. El Ghanassy is een Marokkaanse Belg. In 2011 speelde hij een oefeninterland voor België, een 0-0-gelijkspel in Slovenië.