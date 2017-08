Jonathan Legear verhuist van Sclessin naar Stayen

Legear ruilde begin jaren 2000 de jeugd van Standard voor de jeugd van Anderlecht. Hugo Broos liet hem op zijn 17e bij Anderlecht debuteren, waar hij zeven seizoenen zou blijven met wisselend succes.

Sinds zijn lucratieve transfer naar Grozny in Rusland in augustus 2011 ging het sportief bergaf voor Legear. Hij kwam amper aan spelen toe, was al te vaak geblesseerd en kwam extrasportief in het nieuws, toen hij met zijn auto een tankstation binnenreed.

Legear wilde weg uit Tsjetsjenië en KV Mechelen bood hem een reddingsboei. Hij zou er amper drie duels spelen. Bij Olympiakos en Blackpool verging het hem niet beter. In februari 2015 hoopte hij bij Standard met de successen van Brussel aan te knopen, maar - ook door te veel blessures - bleef het bij een droom.