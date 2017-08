Verbist: "Zit deze week om de tafel met de videoscheidsrechters"

In Extra Time werd de moeilijke werking van de Video Assistant Referees aan de kaak gesteld. Zo zouden de videoscheidsrechters niet gewoon de tv-beelden bekijken, maar moet een van zijn assistenten zelf beelden selecteren. Knelt daar het schoentje?

"Ik ga niet flauw doen, het klopt inderdaad dat de monteur geen schoolopleiding montage heeft gekregen. Maar laat me duidelijk zijn: het is niet zo dat hij een absolute leek is", zegt Verbist aan Sporza.

"Integendeel, hij heeft acht maanden opleiding gekregen, het voorbije jaar. Hij is dus niet onbeslagen, zoals werd gesuggereerd."

Dus de videomonteur was niet het probleem bij Zulte Waregem-Club Brugge? "Helemaal niet, het probleem ligt elders. Ik heb mijn ideeën over wat er fout gelopen is vrijdag en ga dat intern bespreken. Ik zit deze week ook om de tafel met de videorefs. Zo zullen we tot een perfect inzicht komen in wat er mis ging."