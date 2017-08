Marc Degryse: "De twijfel bij Oostende is groot"

KV Oostende is op de dool in de competitie: het verloor afgelopen zaterdag thuis van Waasland-Beveren met 0-3, nadat het eerder al de boot inging in Anderlecht en tegen Moeskroen. In 270 minuten kon het nog niet scoren.

"Dit had ik helemaal niet verwacht", zei Marc Degryse aan de tafel van Extra Time. "In de Europese duels tegen Marseille hebben ze getoond wat er in de spelersgroep zit, maar in de competitie hebben ze een valse start gemaakt."

"Achterin is het rampzalig", legt Degryse de vinger op de wonde. "Het vertrouwen is daar weg: Proto gaat vroeg in de match in de fout en dat slaat op de rest van de groep. Ook Nicolas Lombaerts deelde in de malaise. De twijfel in de groep is groot."

Veel oplapwerk voor coach Yves Vanderhaeghe. "Die heeft al gezegd dat er te weinig smeerlapjes in zijn ploeg zitten. Er heerst ook wat nonchalance "het zal wel goed komen". Maar er is nog veel werk aan de winkel voor Vanderhaeghe, ook met strubbelingen rond spelers die nog weg willen. Misschien kunnen ze een keer naar Pairi Daiza?"