Extra Time begrijpt Weiler niet: "Waarom geen Onyekuru en waarom wissel Kums?"

Mulder neemt het nog eens op voor Weiler: "Ons gemopper is een déjà vu. Vorig jaar was hij misschien niet onterecht Trainer van het Jaar. Anderlecht is onder hem kampioen geworden."

"Op zijn manier: alle spelers op de verkeerde plaats, verkeerde wissels. Maar het heeft gewerkt. Zoveel kritiek verdient dat misschien ook niet. Al houd ik ook niet zo van zijn spel."

"Het verschil met vorig jaar is Teodorczyk. Die laat hem een klein beetje in de steek. De trouw aan zijn spits is bewonderenswaardig. Hij denkt alleen aan winnen, niet aan de manier van voetballen. Vorig jaar hebben we er 34 weken over geluld en uiteindelijk was Weiler toch kampioen."

"Dendoncker viel gisteren zwaar door de mand, Kums en Hanni kunnen beter voetballen. Dat is misschien niet de fout van die Zwitser."

Degryse pleit voor een betere positie van Kums: "Zet hem lager. Draai de driehoek om, maar begin te voetballen bij Kums."