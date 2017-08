De Roeck: "Profclub of amateurclub, ik zal mijn aanpak niet veranderen"

"Ik begrijp wel dat sommige mensen twijfels hebben. Maar ik ben zelf ook 17 jaar profvoetballer geweest. Die ervaring neem je ook mee. Ik was tijdens mijn laatste jaren als speler ook al bezig met de stap naar het trainersvak. Ik denk dat ik een duidelijke boodschap heb en dat ik die kan overbrengen."

Het wordt zondag wel meteen een grote stap met een uitwedstrijd in Anderlecht. "Er zal misschien wel iets meer volk zijn en iets meer spanning, maar ik ben nuchter genoeg om te zeggen: "dit is een wedstrijd als alle andere". Amateurclub of profclub, ik ga het niet plots anders doen. Ik ben er klaar voor."

De Roeck begint dankzij de 6 op 9 niet met al te veel druk. "Dat is al een mooie optelsom. Die punten zijn verdiend op basis van het spel, maar zeker de mentaliteit. Gisterenavond was er heel veel beleving, zowel op als naast het veld. Ik heb een paar keer gedacht aan de vroegere "hel van Stayen". Het is de bedoeling om opnieuw die thuisreputatie te kweken en supporters naar het stadion te lokken."

Voor het seizoen sprak Duchâtelet over Play-off I. "Ik wist dat die vraag zou komen. We zullen het match per match bekijken. Ik hoop vooral dat je over een aantal weken of maanden kan zeggen: "dat is de identiteit van STVV". En dat de mensen graag naar ons komen kijken."