Het probleem van Anderlecht voor doel: 47 keer geschoten, amper 1 keer raak

Vooral Lukasz Teodorczyk laat het afweten bij Anderlecht. De aanvaller ligt al langer onder vuur. Op de vraag of Anderlecht versterking nodig had in de spits, wou Weiler op de persconferentie nog niet antwoorden, maar wie zijn cijfers bekijkt, ziet dat het zo niet verder kan met de Pool.

Hij schoot al vaker dan elke andere Anderlecht-speler dit seizoen. Hij probeerde het al tien keer, maar was nog niet trefzeker. Als je ook vorig seizoen bekijkt, dan wist Teodorczyk met slechts twee van zijn laatste 49 schoten in de Belgische competitie te scoren, allebei in het duel met Charleroi op 18 mei.

Teodorczyk is niet alleen het scoren verleerd, hij draagt ook voor de rest aanvallend erg weinig bij. Hij geeft bijvoorbeeld bijna nooit een assist. In zijn laatste 36 JPL-duels was de Pool slechts één keer de aangever bij een doelpunt. Dat was in februari.