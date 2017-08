Pro League: "Clubs hebben veel geïnvesteerd in refs, we verwachten resultaten"

De clubs hebben veel geïnvesteerd in de arbitrage. Nu verwachten ze meer resultaten. We behouden het vertrouwen in meneer Verbist en zijn departement, maar we willen fouten zoals vrijdag vermijden.

"Zondagmorgen hebben we een mail gestuurd naar scheidsrechtersbaas Verbist", zegt voorzitter van de Pro League Pierre François. "Vergissingen van de videoref zoals vrijdag in Zulte Waregem-Club Brugge zijn onaanvaardbaar."

"De clubs hebben veel geïnvesteerd in de arbitrage, zowel in de professionalisering als in de videoref. Nu verwachten ze meer resultaten. We behouden het vertrouwen in meneer Verbist en zijn departement, maar we willen fouten zoals vrijdag vermijden."

Het argument dat het systeem van een videoref tijd nodig heeft of dat een vergoeding van 80 euro te weinig is om de beste mensen aan te trekken, wuift François weg.

"Het systeem van de videoref zit in een testfase, maar vorig seizoen waren er al offline-testen. Als we na drie speeldagen zien dat het foutloopt, moeten we ingrijpen en niet wachten tot speeldag 10."

"Als we alles laten zoals het is, zullen het publiek, de media en de clubs zeggen dat de videoref geen nut heeft. De Pro League is voorstander van een videoref. Door nu in te grijpen willen we zijn imago beschermen."

"Dat ze 80 euro plus een verplaatsingsvergoeding zouden krijgen wisten de kandidaten op voorhand. Dat is het probleem niet, denk ik."