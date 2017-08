Politie Antwerpen: "Jonge en agressieve generatie fans wil zich manifesteren"

Het aantal verhalen over hooliganisme zijn de laatste jaren sterk afgenomen in België. Voetbalhooligans ontmoeten elkaar steeds vaker op afgelegen plekken zoals bossen of parkings, ver weg van camera's en politie. Maar de aanval op twee bussen gisteren door hooligans die de clubkleuren van Antwerp droegen bewijst dat het probleem nog niet volledig verdreven is.