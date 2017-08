Maccabi Haifa kondigt transfer van Gent-speler Gershon aan

Gisteren legde Gershon zijn medische testen af in Israël, daarna tekende hij volgens de club een contract voor vijf seizoenen. Bij Maccabi komt Gershon een oude bekende uit de Belgische competitie tegen, trainer Guy Luzon.

Gershon verdedigde de afgelopen drie seizoenen het shirt van AA Gent. Hij was basisspeler in de kampioenenploeg, maar verspeelde in de loop van afgelopen seizoen veel krediet. Onder meer na een dramatische prestatie op het veld van KV Oostende, eindstand 4-3.

Dit seizoen speelde de verdediger nog geen minuut. Gershon was ondanks de defensieve zorgen bij Gent geen eerste keuze meer voor trainer Hein Vanhaezebrouck.

Hij kiest daarom voor een terugkeer naar zijn thuisland. Tot 2009 speelde Gershon in Israël voor Rishon leZion. Daar kwam Standard hem wegplukken. Daarna speelde Gershon ook nog voor KV Kortrijk, Celtic, Waasland-Beveren en uiteindelijk Gent.