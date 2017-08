Leye bevestigt transfer naar Eupen op Twitter: "Bedankt Essevee-supporters"

Leye trekt binnenkort het shirt van Eupen aan. Leye trekt binnenkort het shirt van Eupen aan.

Het was al een tijdje duidelijk dat het einde verhaal was voor Mbaye Leye bij Zulte Waregem. Hij laat op Twitter nu weten dat zijn volgende bestemming Eupen is. Hij bedankt zijn ploegmaats en de supporters.