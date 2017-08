Peter Maes: "Ik heb veel gezien vandaag"

Lokeren begon niet onaardig tegen Moeskroen, maar verloor vrij snel grip op de wedstrijd. "We hadden goede momenten in de beginfase, maar dan valt het doelpunt en zie je de hoofden al een beetje naar beneden gaan", zei Maes na de match.

"Ons eerste werk wordt de omschakeling. Zowel in verdediging, als in de aanval. Als je ziet dat we in drie matchen zeven tegengoals slikken en geen doelpunten hebben gemaakt, dan weet je waarom je geen punten hebt."

"Het meest verontrustende is dat we nog geen goals gemaakt hebben. Goals maken doe je als een team. Daarvoor moet je mensen in de zestienmeter krijgen, maar daar moet je voor lopen. Ook daar zullen we voor moeten werken."

"Vandaag heb ik veel gezien. Dat was een eerste aanzet. We gaan deze match goed analyseren en dan volgende week voluit tegen Waasland-Beveren."