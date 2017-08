Anderlecht breekt contract van Kara open tot 2020

"Ondanks interesse van verschillende Europese ploegen wist RSC Anderlecht vandaag toch een akkoord over een contractverlenging te bereiken met defensieve sterkhouder Kara Mbodji", laten de Brusselaars op hun website weten.



"De 27-jarige leider van de defensie ligt nu tot 2020 vast in het Astridpark. Paars-wit is verheugd dat het ook de komende seizoenen op de diensten van de Senegalese international kan rekenen!"