Racing Genk huurt Mata voor één seizoen van Charleroi

Genk huurt de 24-jarige verdediger voor één seizoen. Mata legde zaterdag met succes zijn medische tests af en sluit maandag aan bij de Genkse spelersgroep. "Met zijn ervaring en groot loopvermogen is hij de juiste aanvulling voor de Genkse defensie", klinkt het bij de Limburgse club.

Voor Mata komt er zo een einde aan een zomer van transferbeslommeringen. De verdediger leek eerst op weg naar Anderlecht, maar er kwam een kink in de kabel toen Mata zich te veel onder druk gezet voelde.



Mata speelde vanaf 2012 bij Eupen en trok twee jaar later naar Charleroi, waar hij in 87 wedstrijden 1 keer wist te scoren. De verdediger verzamelde ook al 7 caps voor de nationale ploeg van Angola.