Dury: "Misschien lag de videoref al in zijn bed"

Francky Dury kon zijn ogen niet geloven toen hij na de wedstrijd de beelden zag van de penaltyovertreding op Olayinka. "Het was een duidelijke strafschop, daar kun je niet over discussiëren. Het is de tweede keer, in Eupen werd een zuivere duwfout op Saponjic niet gefloten, vandaag gebeurt dit", zegt de trainer van Zulte Waregem.



"Ik begrijp niet hoe je dit niet kan zien op tv-beelden. Misschien zat de man al in zijn bed, want deze match was om 20.30u. Dit kunnen we niet aanvaarden. Als dat vandaag met Club Brugge gebeurt, staan de kranten er vol van."

"De beelden zijn klaar en duidelijk. Ik had het zelf ook gezien en aan de vierde scheidsrechter gezegd. Dan krijg je geen reactie en denk je dat je het misschien toch verkeerd hebt gezien. Ik hoorde op de bank ook meteen dat het strafschop was en dat is vervelend voor de rest van de wedstrijd. Het is spijtig om op die manier punten te verliezen."