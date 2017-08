Vanhaezebrouck: "Sommige spelers zijn als graan, anderen eerder preparé"

Een lichtpuntje voor AA Gent en Hein Vanhaezebrouck is dat doelman Kalinic weer beschikbaar is. Mogelijk komt daar in de nabije toekomst ook Jelle Van Damme bij om de defensie te versterken. Maar Vanhaezebrouck blijft op de vlakte.

"Ik zeg niets over zaken die nog niet rond zijn. Ik heb niet het minste benul of hij onze kant opkomt of naar een andere club gaat of bij LA Galaxy blijft. Ik weet zelfs niet in hoeverre wij met hem bezig zijn."