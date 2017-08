Videoref kan ingezet worden in alle matchen van Play-off I

Dit seizoen kan de videoref in de reguliere competitie ingezet worden in 48 matchen. De eerste ervaringen zijn zo veelbelovend dat de Raad van Bestuur van de Pro League nu al heeft besloten om in de cruciale eindfase van de competitie altijd met een videoref te werken.

Zo zal de videoref dit seizoen gebruikt kunnen worden in 83 wedstrijden. De 48 al eerder bekendgemaakte matchen, alle matchen van Play-off I, de finale van Play-off II, de barragematch om Europees voetbal, de bekerfinale en de barragematchen voor promotie naar 1B. De extra kosten zullen door de betrokken clubs gedragen worden.