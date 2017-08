De Roeck verlaat Berchem en wordt de nieuwe trainer van STVV

STVV had de bedenkelijke eer om voor het eerste trainersontslag van het seizoen te zorgen. Na amper twee speeldagen nam de club afscheid van de Spanjaard Bartolomé Marquez omdat zijn visie niet zou stroken met die van de club.

Zijn vervanger heeft Sint-Truiden nu gevonden in de eerste amateurklasse. De club plukt Jonas De Roeck weg bij Berchem Sport. De jonge trainer heeft al een persoonlijk akkoord met de club voor twee seizoenen. Toch is de overgang nog niet helemaal officieel want de twee clubs moeten onderling nog de puntjes op de i zetten.

Op de site van Berchem Sport hebben ze alleszins wel al afscheid genomen van hun "kampioenenmaker". Onder leiding van De Roeck promoveerde Berchem van tweede naar eerste amateurklasse.