Maes: "Niet voor Lokeren gekozen om hier god te zijn"

"Dit voelt een beetje veel aan als thuiskomen. Maar ik heb helemaal niet de doelstelling om hier god te zijn. Anders was ik wel thuisgebleven en was ik hier over tien jaar nog god geweest", vertelt Maes.

"Twee jaar geleden heb ik hier afscheid genomen en dat was het einde van een cyclus. Nu moet er opnieuw iets worden gebouwd. Het is de eerste keer dat ik start zonder voorbereiding, maar ik ga de uitdaging aan. Ik heb honger."

"Ik kon ook in Egypte gaan zitten of in de MLS, maar dan moesten alle omstandigheden perfect zijn om die stap te wagen. Gelukkig is Sporting Lokeren op mijn pad gekomen en was de keuze rap gemaakt."

"Ik heb veel geleerd uit mijn verhaal bij Genk, maar heb er ook wat schade aan overgehouden. Nu ben ik terug bij een vertrouwde omgeving. Bij een oude liefde opnieuw goede resultaten neerzetten, dat is motivatie voor mij."