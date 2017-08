Kristinsson over ontslag: "Ik was totaal verrast, dit is onbegrijpelijk"

"Dit kwam als een complete verrassing. We speelden immers een goeie voorbereiding. Onze start was inderdaad moeilijk, maar andere ploegen met meer middelen zaten in hetzelfde schuitje."

"Ik had dan ook nog de pech dat Killian Overmeire vlak voor de start van de competitie opnieuw uitviel. Met of zonder hem, dat is een wereld van verschil."

"Ik had dit niet verwacht. Niemand, denk ik. Want we hebben hier sinds november schitterend werk geleverd. We deden er alles aan om Lokeren naar een hoger niveau te tillen. Dat ik nu al na 2 wedstrijden ontslagen word, dat vind ik onbegrijpelijk."