STVV slaat mea culpa na ontslag Marquez: "Misschien te overhaast te werk gegaan"

Er was natuurlijk tijdsdruk, maar daar hebben we misschien een verkeerde inschatting gemaakt. We zijn te weinig doorgegaan op een aantal cruciale punten.

"Maar goed: dat is voetbal, we waren blij voor Leko en wensen hem het allerbeste in Brugge. Wij moesten op onze beurt op zoek naar een nieuwe coach die paste bij het profiel van STVV."

"We hadden een lijstje en een aantal namen in gedachten. Maar door de periode en de trainers die intussen al werk hadden, hebben we ons lijstje moeten updaten."

"Zo zijn we toch snel tot een vijftal kandidaten gekomen. Die hebben we allemaal ontmoet. Tintin Marquez stak er voor ons bovenuit. Hij deelde onze visie en maakte indruk met de manier waarop hij het voetbal beleefde. We waren heel erg gecharmeerd."

Is het daar misgelopen? "Misschien wel. Misschien zijn we te overhaast te werk gegaan. Er was natuurlijk tijdsdruk, maar daar hebben we misschien een verkeerde inschatting gemaakt. Omdat het gevoel goed zat, zijn we te weinig doorgegaan op een aantal cruciale punten. Op die punten is het nu spaak gelopen."