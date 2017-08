Wie is Morioka, de sensatie van Waasland-Beveren? "Een typische Japanner"

Tijdens de eerste thuismatch van Waasland-Beveren zat er ook een Japanse journalist op de tribunes. Nakala was lovend over zijn landgenoot. "Hij kan alles met zijn voeten. Hij is rechtsvoetig, maar kan het ook met links. Hij is technisch, creatief en efficiënt voor doel."

"Als mens is hij een beetje bescheiden. Hij zal nooit arrogant zijn. Een typische Japanner. Hij is echt gelukkig bij Waasland-Beveren. Hij is blij met het voetbal, de levensstijl, het stadje en de mensen."

Hoe bekend is Morioka in Japan? "Hij is nog niet echt bekend. De echte voetballiefhebbers houden wel van hem want het is zo leuk om naar hem te kijken. Ik hoop dat zijn twee doelpunten hier tot in Japan raken en de bondscoach overtuigen om hem opnieuw op te roepen."

Is Waasland-Beveren het eindstation voor de Japanner? "Ik ben zelf wel verrast dat hij nog maar bij een ploeg als Waasland-Beveren speelt. Hij is echt heel goed, maar hij is ook al 26 jaar. Ik hoop dat zijn volgende stap naar een club in de top 4 of 5 is, zoals KV Oostende of Zulte Waregem."