"Voor spelers als Dennis komen de mensen naar het stadion"

Na de wedstrijd sprak ik met Timmy Simons en die zei me letterlijk dat Dennis enorm veel potentieel heeft en dat hij een mooie speler is om naar te kijken. Als iemand als Simons dat zegt, dan heeft dat natuurlijk gewicht.

"Maar hij zei er ook bij dat er natuurlijk nog wat aan geschaafd moet worden. Dat klopt uiteraard. Hij is 19, hij moet bijleren en groeien. Hij heeft nog wel wat jaartjes om echt op zijn topniveau te geraken."

Wat zijn de werkpunten? "Misschien is Dennis op bepaalde momenten nog wat egoïstisch en moet hij nog meer een ploegspeler worden. Maar dat zeg ik onder voorbehoud, want het is allemaal nog pril en als spits moet je je kans gaan. Als je als aanvaller een opening ziet, dan moet je het gewoon proberen."

Dennis wordt in het Jan Breydelstadion al vergeleken met Daniel Amokachi, één van de Brugse troeteldieren en grote spitsen uit het verleden. De Caluwé: "De vergelijking gaat voorlopig misschien op wat goals betreft, maar Amokachi was toch een ander type: een krachtige buffel die rechtdoor ging, een blok graniet."

"Dennis is tengerder en heeft een mooie actie in zijn voeten. Hij komt meer vanaf de flank en was zondag de zwerver rond diepe spits Jelle Vossen. Een soort bliksemafleider. Ik vind dat een formule die voor Club momenteel goed werkt in de Belgische competitie."