Voets: "De eigenheid van STVV brokkelt langzaam een beetje af"

Peter Voets droeg als speler tien jaar het shirt van STVV en was er nadien ook assistent en hoofdcoach. Kwam het ontslag van Marquez voor hem als een verrassing? "Toch wel. Het is allemaal heel snel gegaan voor die man. Na amper twee wedstrijden is het toch een drastische beslissing.”

"Hij had bovendien zijn start niet gemist. STVV had zijn eerste wedstrijd tegen Gent toch gewonnen en tegen Zulte Waregem was het eigenlijk ook niet slecht. Ik vond dat hij in zijn eerste twee wedstrijden goed voetbal heeft gebracht."

"Daarom is het moeilijk te begrijpen waarom het bestuur die beslissing heeft genomen. Hij sprak alleen Spaans en dat was misschien een beetje moeilijk, maar dat wisten ze toch op voorhand? Ik zit er niet meer zo kort op, maar er zal toch wel iets gebeurd zijn. Anders kan dit niet."

STVV moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Mogen ze Voets bellen? "Ze mogen me altijd bellen. Maar ik heb nu twee bedrijven dus ik heb nog maar weinig tijd voor het voetbal. Maar zeg nooit nooit.”