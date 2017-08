Het beste uit Extra Time: over de Antwerpse mentaliteit en het "armzalige" Club Brugge

Antwerp liet zich dit weekend in goede zin opmerken, door te winnen op het veld van AA Gent. Ook in slechte zin deden de Antwerpenaren hun duit in het zakje, getuige van de waslijst aan overtredingen waarmee ze de thuisspelers het voetballen beletten.

"Logisch dat Antwerp als promovendus met zo'n mentaliteit begint in 1e klasse, en dat moeten we ook toejuichen. Maar ook Bölöni weet dat het er zondag soms over ging. Die overtredingen moeten uit hun spel", zegt Filip Joos.

"Daar moet de arbitrage toch ingrijpen", stelt Jan Mulder. "Die overtreding op Sylla in de zestien, dat was in het vrouwenvoetbal een strafschop geweest. En wat Arslanagic doet, dat vond ik zuiver rood. Scheidsrechtersbaas Verbist moet ref Visser vast eens bij zich roepen, want dit kan niet."