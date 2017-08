Wijnants over ontslag Marquez: "Spelers van STVV lachten hem uit"

Bartolomé Marquez Lopez heeft het amper twee speeldagen uitgezongen bij STVV. De club zelf geeft morgen pas meer uitleg, maar Stef Wijnants weet waar het schoentje knelde.

"Marquez Lopez is een Spanjaard die nauwelijks Engels of Frans spreekt. Er was totaal geen communicatie en een enorm verschil in visie tussen de trainer en de assistent-trainers."

"Er waren openlijke discussies op het trainingsveld. De spelers lachten hem uit. Op training begreep niemand wat hij zei. Hij kon geen oefening uitleggen."