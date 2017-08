VIDEO: "Antwerp-spelers waren opgepompt, met veel overtredingen, duwen en plakken"

Tom Boudeweel was de radiocommentator tijdens AA Gent-Antwerp. Ook hem is de stijl van Antwerp opgevallen.

“Antwerp heeft Gent het voetballen belet”, zegt Boudeweel. “Antwerp speelde echt in het duel, zoals dat gezegd wordt. Met veel overtredingen, duwen en plakken. De spelers waren opgepompt. Dat is een tactiek, dat moet je ook kunnen.”

“Maar daardoor lag het spel wel veel stil. Ik vond het er een beetje over. Gent kon zijn tempo niet ontwikkelen en raakte gefrustreerd. De scheidsrechter had misschien wat sneller een gele kaart kunnen geven of tenminste een waarschuwing geven.”