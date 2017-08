Peter Vandenbempt: "Teodorczyk is radeloze spits die in diepe put zit"

Hij is het vertrouwen kwijt en dan is het een deel van zijn persoonlijkheid om nukkig te worden en binnen te lopen na zijn vervanging in plaats van de rest van de match uit te kijken op de bank.

Hij is het vertrouwen kwijt en dan is het een deel van zijn persoonlijkheid om nukkig te worden en binnen te lopen na zijn vervanging in plaats van de rest van de match uit te kijken op de bank.

Iemand 8 minuten in de tweede helft van het veld halen is sowieso een vreemde wissel. Je verwacht dat zo'n vervanging tijdens de rust gebeurt of na 15 tot 20 minuten in de tweede helft. Maar het gebeurde dus na 54 minuten.

Je ziet aan alles dat Teodorczyk niet goed in zijn vel zit. Hij bevindt zich in de fase van het forceren. Op alle mogelijke manieren probeert hij te trappen, hij heeft geen overzicht meer.

Hij is het vertrouwen kwijt en dan is het een deel van zijn persoonlijkheid om nukkig te worden en binnen te lopen na zijn vervanging in plaats van de rest van de match uit te kijken op de bank.

Stilaan moeten we ons afvragen wat de werkelijke waarde van Teodorczyk is. In de eerste zes maanden van de vorige competitie verkeerde hij in een staat van genade. Hij moest maar naar een bal kijken of hij vloog erin.

En zelfs toen hij dat niveau niet kon aanhouden, leverde hij toch nog veel op. Hij woog op een verdediging, was aanspeelbaar, trok gaten, kon de bal bijhouden. Zo heeft hij Weiler in het zadel gehouden, mee de crisis bezworen en Anderlecht kampioen gemaakt.