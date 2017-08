STVV in Japanse handen? "Voorbarig om al van overname te spreken"

Het is wachten op uitleg van Duchâtelet. Maar goed, het feit is dat een einde van een tijdperk in zich is. Ik ga alvast een mondje Japans leren. Dat lijkt de voertaal te gaan worden.

"Hij heerste altijd alleen over zijn clubs en plots kwamen daar die Japanners die medezeggenschap kregen. Dat vond ik al raar en rijmde niet met wat Duchâtelet altijd al gezegd had. Daar voelde je al dat er iets op til was."

"Aan de ene kant is er natuurlijk de club, de NV STVV, en aan de andere kant de hele infrastructuur, de NV Stayen. Dat is allemaal in handen van dezelfde man en het is onduidelijk hoeveel dat allemaal waard is. Nu moeten we ons de vraag stellen of die Japanners alles opkopen of kopen ze de club en huren ze Stayen."

"Er is mij altijd al gezegd dat een overname voor eind dit jaar is. De Japanners doen altijd een doorlichting van de club en dan zal uitgemaakt worden hoever ze willen gaan. Het is wachten op uitleg van Duchâtelet. Maar goed, het feit is dat een einde van een tijdperk in zicht is. Ik ga alvast een mondje Japans leren. Dat lijkt de voertaal te gaan worden."