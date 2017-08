Renato Neto ondergaat opnieuw operatie aan zijn knie

Renato Neto leek deze zomer op weg van AA Gent naar Brighton Hove, maar raakte daar niet door de medische tests. AA Gent, de club waar hij al sinds 2013 speelt, meldt vandaag het nieuws van zijn operatie, de 3e in 2 jaar tijd.

Op de website van de club reageert de Braziliaanse middenvelder zelf kort: "Na de vorige operatie en de bijbehorende revalidatie speelde ik nog een drietal wedstrijden in de play-offs van het seizoen 2016-2017. Nadien begon ik aan de voorbereiding van het huidige seizoen."

"De voorbereiding verliep vrij goed maar desondanks had ik toch het gevoel dat ik slechts op 90 procent van mijn kunnen presteerde. Daarom hebben we besloten om een bijkomende operatie uit te voeren", besluit hij.

Hoelang Neto out is, is nog niet duidelijk.