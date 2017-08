Preud'homme in Vista: "Heb 3-4-3 ook geprobeerd, maar niet iedereen stond ervoor open"

Intussen is de hand van Leko bij Club Brugge al merkbaar. De Kroaat probeert het met 3 verdedigers, iets waar Preud'homme ook nog mee experimenteerde. "Ik heb vorig seizoen ook een paar keer een 3-4-3 gebruikt. Maar enkele spelers stonden daar toen niet voor open."

"Ik vind het een goed systeem. Ik heb de indruk dat het het basissysteem van Club wordt. Maar het zal misschien niet voor elke match de oplossing zijn. Dan moet je op een ander systeem kunnen terugvallen."

Preud'homme legde in Vista ook uit hoe hij zijn spelers ondanks de tegenkanting in zijn experiment liet meegaan. "We waren kampioen geworden in een 4-3-3-systeem en de spelers begrepen niet goed waarom we moesten veranderen. Dus hebben we één speler gewoon wat hoger gezet. Zo schakelden ze toch om, zonder dat ze het wisten."