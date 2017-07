Frank Boeckx gisteren in actie in Neerpede. Frank Boeckx gisteren in actie in Neerpede.

Het ergste leed is geleden voor Frank Boeckx. De doelman van paars-wit onderging in mei (enkele dagen nadat Anderlecht de titel behaald had) een hernia-operatie, maandag tekende hij voor het eerst dit seizoen present op de groepstraining. De revalidatie van Boeckx verloopt naar wens. Hij moet wel nog een conditionele achterstand wegwerken.