Het beste uit Extra Time: van de weergaloze Tielemans tot José "Marlon Brando" Mourinho

Club Brugge kende in Lokeren geen problemen en won gemakkelijk met 0-4. Man van de Match Dennis Bonaventure scoorde 2x. Franky Van der Elst was onder de indruk van de prestatie van de Nigeriaan. "Wat hij nu al laat zien is veelbelovend. Hij maakt twee mooie doelpunten en was in de Champions League-voorronde ook belangrijk."

"Ook verdedigend doet hij zijn werk. Hij is nog maar net op de club, maar laat al mooie dingen zien. Hij is vergelijkbaar met Izquierdo, al was die zijn start bij Club Brugge niet zo denderend. Hij lijkt mij ook iets sneller en doelgerichter."