Snelders over AA Gent: "Ze vinden de cohesie nog niet"

"Na de match tegen Altach hadden we verwacht dat de concentratie bij Gent gisteren optimaal zou zijn en dat het niet weer in hetzelfde bedje ziek zou zijn, maar dat was niet het geval. Gent incasseerde ook gisteren veel te gemakkelijk doelpunten", legt Eddy Snelders uit.

"Het zijn natuurlijk maar drie punten. We weten dat alle ploegen links of rechts wel een mindere periode zullen hebben."

"Puntenverlies in deze fase wil niet zeggen dat je achteraf in Play-off I geen kampioen kunt worden. Maar het is geen goeie repetitie voor de Europese match van deze week. Drie tegendoelpunten: dat geeft geen vertrouwen."