AA Gent contracteert centrale verdediger Dylan Bronn

Dylan Bronn heeft maandagochtend een contract voor 4 seizoenen ondertekend in de Ghelamco Arena. Gent plukt de 22-jarige verdediger weg bij de Franse tweedeklasseclub Niort.

Bronn heeft de dubbele nationaliteit Tunesisch-Frans. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij Cannes. Hij is 1-voudig Tunesisch international.

Bronn is een rechtsvoetige centrale verdediger die ook als rechtsback uit de voeten kan. Hij wordt omschreven als een snelle, wendbare en sterke speler die goed anticipeert. Als product van de Franse school beschikt hij naar verluidt over een goed voetballend vermogen.



Na de nederlaag op STVV zei Hein Vanhaezebrouck, wiens verdediging hem ernstige zorgen baart, dit over Bronn: "Hij is een jonge gast. We mogen die jongen niet verbranden."