Vanhaezebrouck: "Geen niveau voor een ploeg die bovenaan hoort"

"Dit was helemaal geen goeie wedstrijd van ons", stelt Hein Vanhaezebrouck. "Maar als je niet goed speelt, maar toch de nul houdt, heb je wel een punt. Wij hadden 4 keer moeten scoren om tegen STVV te winnen."

"Wat er achteraan bij ons gebeurt, is zorgwekkend. Dat was in de voorbereiding ook al zo. Nochtans is het min of meer dezelfde defensie die vorig seizoen in Play-off I zo vaak de nul hield."

"Ik zie jammer genoeg niemand die opstaat en de anderen meetrekt. Iedereen heeft twijfels, iedereen is met zichzelf bezig. Het toppunt was die 3e tegengoal. Onvoorstelbaar! Dat is geen niveau voor een ploeg die bovenaan hoort te staan."