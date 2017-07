Kara is opvallende afwezige op fandag: ziekte of transferkoorts?

Anderlecht rolde in het Constant Vanden Stockstadion een paarse loper uit om 23 spelers voor te stellen aan het publiek. Kara was daar niet bij. De speler is volgens de club ziek. Ook op de signeersessie was de Senegalees nergens te bespeuren.

Kara speelde twee dagen geleden nog 90 minuten in de openingsmatch van het nieuwe seizoen tegen Antwerp. Toen werd er met geen woord gerept over een ziekte. Mogelijk heeft zijn afwezigheid meer te maken met een nakende transfer.

De 27-jarige Kara mocht afgelopen januari het Astridpark niet verlaten van het bestuur, maar de club beloofde in ruil om niet moeilijk te doen bij een vertrek deze zomer. Kara zelf stak nooit onder stoelen of banken dat hij zich klaar voelt voor een stap hogerop.