Frutos en De Bilde scoren als in hun beste dagen op Anderlecht-fandag

De oud-spelers van Anderlecht wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 4-0. De Bilde lokte in de eerst helft een strafschop uit, maar liet de eer om die om te zetten aan Frutos.

De Argentijnse publiekslieveling van 36 jaar verdubbelde even later de score. De Bilde kon na een leuke kapbeweging de 3-0-ruststand vastleggen. In de tweede helft zorgde Frutos met zijn derde treffer voor de 4-0-eindstand.